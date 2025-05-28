В Пензенской области ожидается температура до +32

28.05.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 29 мая, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Похолодает до +12...+17 градусов, местами - до +8, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Утром ожидается ясная погода. Термометр покажет около +20 градусов.

Днем синоптики обещают тоже ясное небо, осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть с юго-востока, порывы достигнут 8-13 м/с.

Столбик термометра поднимется до +27...+32 градусов. В особо жаркие часы не рекомендуется долго пребывать на воздухе.

Согласно народным приметам, солнечная погода 29-го числа предвещала богатый урожай.