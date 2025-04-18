В соседнем с Пензенской областью регионе вновь введен режим «Ковер»

18.04.2025 | 07:43

Утром в пятницу, 18 апреля, в Саратовской области, соседствующей с Пензенской, вновь вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 5:40 проинформировали в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

27 из них уничтожены в Воронежской области, по 12 - в Белгородской области и над акваторией Азовского моря, 3 - над Республикой Крым, по 1 - в Ростовской области и Краснодарском крае.

8 апреля около 21:00 в Сердобском районе были сбиты 2 беспилотных летательных аппарата. Режим «Ковер» вводился в двух соседних регионах - Саратовской и Ульяновской областях.

UPD: в 7:50 ограничения на прием и выпуск самолетов в саратовском аэропорту сняли.