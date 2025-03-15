В соседнем с Пензенской областью регионе вновь вводился план «Ковер»

15.03.2025 | 09:45

В ночь на субботу, 15 марта, в соседней с Пензенским регионом области - Саратовской - вновь вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

Они действовали с 1:00 до 5:40, сообщили в Росавиации.

Также с 3:33 до 7:15 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов режим «Ковер» был объявлен в Волгоградской области.

По информации Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 126 украинских беспилотных летательных аппаратов: 64 - в Волгоградской области, 38 - в Воронежской, 14 - в Белгородской, 7 - в Брянской, 2 - в Ростовской и 1 - в Курской.

14 марта дроны атаковали Саратовскую область. Было уничтожено 2 БПЛА. В регионе вводили запрет на взлет и посадку самолетов.