Общество

Глава города пообещал жителям ул. Аустрина остановочный павильон

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На улице Аустрина, 152Б, на остановке у ТЦ «Домино», появится павильон, о котором долгое время просили жители ближайших домов.

Установить конструкцию в этом году глава города Олег Денисов пообещал во время прямого эфира в среду, 28 мая.

Он отметил, что рядом расположены детские сады, на остановке скапливаются люди, которые хотят уехать в центр Пензы, поэтому павильон там действительно нужен.

«Дам указание», - заверил Олег Денисов.

Ранее сообщалось, что в Пензе до конца года, помимо вышеназванного, установят еще 7 павильонов за 1 480 000 рублей. Их разместят на следующих остановках:

- «Железнодорожный переезд» на улице Арбековской (по направлению из центра);

- «Детская поликлиника № 5» в районе дома № 123 на улице Чапаева (из центра);

- «Улица Кошевого» (конечная);

- «Ахунское кладбище» (из центра);

- «По требованию» в районе строения № 7 на 2-й Питомниковой улице;

- «База отдыха «Дубрава» (из центра);

- «Село Арбеково» (из центра).

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