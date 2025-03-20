В Пензенской области хотят изменить порядок работы такси

В Пензенской области планируется внести изменения в порядок организации перевозок пассажиров легковыми такси.
Соответствующее постановление председателя регионального правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Документом запрещается предложение услуг на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов.
Исключение - места, специально оборудованные для ожидания таксистами клиентов и (или) оформления поездок.
Проект постановления будет обсуждаться до 26 марта. Если его утвердят, запрет вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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