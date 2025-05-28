Выяснилось, какие финансовые лайфхаки используют семьи в России

28.05.2025 | 16:42

Более 40% россиян ведут совместный бюджет, а четверть семей предпочитают раздельный, выяснилось по результатам опроса * ВТБ. При этом в каждом втором случае различия в подходах к ведению семейного бюджета не влияют на отношения. Также опрошенные отметили, что пользуются лайфхаками и различными предложениями от банков, чтобы выгодно распределять траты внутри семьи.

Наиболее распространен совместный бюджет в Центральном (50%) и Дальневосточном (48%) федеральных округах. В Южном (29%), Уральском (27%) и Приволжском (26%) преобладает модель, при которой бюджет контролирует один человек. А вот жители Санкт-Петербурга (25%), Москвы и Северо-Западного округа (по 22%) чаще предпочитают раздельный бюджет.

Половина россиян обсуждают и принимают решения о покупке совместно. Около четверти отметили, что распределяют зоны ответственности и каждый тратит деньги в рамках своих задач. Чаще всего обсуждают траты внутри семьи в Уральском (58%), Южном (54%) и Дальневосточном (53%) округах, а раздельный подход популярен в Москве (29%), Санкт-Петербурге и Центральном округе (по 28%).

Различия в подходах не портят отношения внутри семьи: более половины (54%) респондентов отметили, что деньги не становятся причиной ссор. Если разногласия и возникают, то чаще всего из-за трат на ненужные вещи (30%), самостоятельных решений о покупках без предварительного обсуждения (10%) и избыточных подписок на сервисы (8%).

Главная статья расходов в российских семьях - продукты питания (66%), особенно в Уральском и Северо-Западном округах (по 71%). Половина опрошенных призналась, что значительные суммы уходят на мелкие покупки, которые в итоге складываются в крупные траты. Чаще всего это отмечали в Северо-Кавказском округе (59%), а реже всего - в Санкт-Петербурге (37%) и на Дальнем Востоке (36%).

27% россиян тратят большую часть бюджета на развлечения и онлайн-шопинг, причем лидером здесь стал Приволжский округ (32%).

Россияне поделились и своими лайфхаками для экономии семейного бюджета. 32% опрошенных отметили, что откладывают часть зарплаты на вклады и накопительные счета. Еще один совет - пользоваться банковскими программами лояльности и получать кешбэк: 16% сравнивают предложения вместе с супругами, ищут наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 12% респондентов делят бюджет по категориям, а 10% используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами.

«Семейный бюджет - это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Россияне сегодня не просто хотят тратить - они хотят тратить с умом, а здоровая экономия становится новой формой заботы о семье», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

* Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.