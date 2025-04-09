В двух соседних с Пензенской областях объявлен режим «Ковер»

09.04.2025 | 07:49

Вечером во вторник, 8 апреля, для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух соседних с Пензенской областью регионах.

Как сообщили в Росавиации, в 20:30 режим «Ковер» был объявлен в аэропорту Саратова, в 21:15 - Ульяновска.

Также с 19:26 ограничения были введены в аэропорту Волгограда, с 1:53 среды, 9 апреля, - в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного.

В Пензенской области 8 апреля около 21:00 силами противовоздушной обороны в Сердобском районе были сбиты 2 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, за период с 20:00 8 апреля до 6:00 9 апреля были перехвачены и уничтожены 158 украинских БПЛА самолетного типа.

67 из них были сбиты в Краснодарском крае, 29 - в Ростовской области, 15 - в Республике Северная Осетия - Алания, 11 - в Воронежской области, 10 в Курской области, 7 - над акваторией Азовского моря, 6 - над акваторией Черного моря, 5 - в Белгородской области, 3 - в Республике Крым, 2 - в Пензенской области, по 1 - в Саратовской, Орловской областях и Ставропольском крае.

UPD: В 7:05 ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты во Владикавказе, Волгограде и Грозном, в 8:55 - в Саратове и Ульяновске.