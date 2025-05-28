На Зеленодольской осенью может появиться центральный водопровод

28.05.2025 | 14:56

Проблема с водоснабжением на Зеленодольской скоро может разрешиться. Осенью улицу должны подключить к централизованной системе. Об этом рассказал глава Пензы Олег Денисов в среду, 28 мая, во время прямого эфира.

Сейчас люди пользуются водой для бытовых нужд из скважин, подача нестабильна, а качество оставляет желать лучшего.

Олег Денисов сообщил, что в курсе ситуации.

«Несколько раз уже встречался с застройщиком, который несет непосредственную ответственность за водоснабжение домов. В свое время им было принято решение именно таким образом, существующим, обеспечить водоснабжение жителей. Практика показала, что оно было неверным, и изначально нужно было тянуть сети и подключаться к городским системам», - отметил он.

По его словам, теперь компания намерена все исправить, поэтому подготовила проектно-сметную документацию на строительство сети, она находится на согласовании у ресурсников. К осени систему уже могут подключить, а пока будет организован подвоз воды.