Общество

В Пензе к пляжному сезону готовят 5 зон отдыха у воды

Печать
Telegram

В Пензе к купальному сезону, который стартует 1 июня, готовят 5 зон отдыха. Отобраны пробы воды, но их результаты еще не получены.

О количестве мест для отдыха на странице ЦУРа в соцсети «ВКонтакте» спросила пензячка Анна М.: «Будут пляжи в городе или рядом с городом? Что там с безопасностью?»

Женщине ответил представитель управления ЖКХ Пензы. По его словам, готовятся пляжи в районе улицы Антонова (ГПЗ-24), «Красный куст» (Барковка), в районе улицы Павлушкина (Пенза-III), улицы Сплавной (Ахуны), а также в районе улицы Зеленодольской (Засека).

«Для обеспечения безопасности населения на водных объектах в 2025 году МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» планирует организовать работу спасательных постов», - сообщил представитель управления.

Сейчас зоны отдыха очистили от мусора, веток и опавших листьев. Специалисты отремонтировали и покрасили игровые элементы, установили контейнеры для отходов и информационные стенды, добавили в пресс-службе мэрии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте