В пензенском аэропорту ограничен прием и выпуск самолетов

13.03.2025 | 08:57

Утром в четверг, 13 марта, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.

Как сообщили в Росавиации, режим «Ковер» действует с 8:33.

Также взлеты и посадки с 7:45 запрещены в аэропорту Саратова, а с 8:00 - Волгограда.

Ранее ограничения действовали в ночь на 13 марта в аэропортах Саратова (с 22:30 до 2:30), Калуги (с 21:12 до 6:25) и Волгограда (с 23:10 до 6:00).

В предыдущий раз режим «Ковер» вводился в пензенском аэропорту 24 января.