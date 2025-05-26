На ремонт лестницы на ул. Красной выделили более 5 млн рублей

26.05.2025 | 19:05

На ремонт лестницы на улице Красной в Пензе планируют потратить 5 млн 368 тыс. 448 рублей 53 копейки. Электронный аукцион по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок в понедельник, 26 мая, и продлится до 3 июня.

Победителю, с которым заключат контракт, предстоит демонтировать и вывезти старые ступени и ограждения, обустроить подстилающий и выравнивающий слои с армированием, подготовить бетонное основание, установить новые ступени из вибропрессованного камня толщиной 150 мм вручную (на клей) и металлические ограждения, а также благоустроить газон.

Заказчиком выступает городское управление ЖКХ, работы должны быть выполнены в срок до 21 июля.

О решении отремонтировать лестницу на Красной - на участке от дома № 74 до пересечения с Кураева - стало известно в начале апреля. Глава города Олег Денисов поручил обследовать отрезок и определить объемы и виды работ.

«Сейчас обновляем Тропу здоровья, прогулочный маршрут как раз будет завершаться на улице Красной. Важно, чтобы благоустройство в городе было комплексным», - подчеркнул он тогда.