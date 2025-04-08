На улице Красной в Пензе отремонтируют лестничный марш

08.04.2025 | 17:36

В Пензе обследуют лестничный марш на Красной - на участке от дома № 74 до пересечения с улицей Кураева. Такое поручение на совещании во вторник, 8 апреля, дал глава города Олег Денисов.

«Нужно определить объемы и виды работ для приведения лестницы в нормативное состояние. Сейчас обновляем Тропу здоровья, прогулочный маршрут как раз будет завершаться на улице Красной. Важно, чтобы благоустройство в городе было комплексным», - подчеркнул он.

Ремонт Тропы здоровья, начавшийся осенью прошлого года, возобновился в марте с наступлением устойчивой теплой погоды. Там приступили к обустройству 2 металлических лестниц с поручнями, которые соединят Тропу здоровья с парком Белинского.

Параллельно укладывают плитку, устанавливают ограждения, занимаются габионами - сетчатыми конструкциями из металлической проволоки, наполненными красными камнями. Они предназначены для защиты от сползания грунта там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия прогулочной зоны.

Когда основные работы будут завершены, оборудуют спортплощадку и установят малые архитектурные формы. Полностью готова Тропа здоровья будет к началу мая.