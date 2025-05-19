24-летняя кузнечанка с 2018 года ездила с поддельными правами

19.05.2025 | 08:57

24-летняя жительница Кузнецка отчаялась сдать на права и купила поддельные. Однако сотрудники Госавтоинспекции заметили, что она предъявила им фальшивку.

Автомобиль девушки остановили на улице Строителей города Кузнецка. Документ, который она показала, сразу вызвал подозрения, и его отправили на экспертизу. Факт подделки подтвердился.

Кузнечанка призналась, что отучилась в автошколе, но не смогла сдать практический экзамен на получение водительского удостоверения. Не желая продолжать попытки, она просто купила документ у неизвестного в 2018 году.

«Девушка надеялась, что признаки подделки водительского удостоверения полицейские не обнаружат», - уточнили в областном УМВД России.

Теперь кузнечанке грозит лишение свободы на срок до 1 года.