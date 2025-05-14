Ослепил свет фар: в Пензе водитель покалечил пенсионерку

14.05.2025 | 17:25

В Пензе перед судом предстанет 58-летний местный житель, покалечивший пенсионерку. Мужчина, управляя автомобилем «Лада-Гранта», сбил ее на Набережной Реки Пензы.

ДТП случилось вечером 22 октября прошлого года. Горожанин двигался по улице Салтыкова-Щедрина в направлении улицы Урицкого.

Рядом с нерегулируемой зеброй у дома № 3а на Набережной Реки Пензы водителя ослепил свет фар встречной машины, но он вопреки правилам не снизил скорость, не заметил переходившую дорогу 71-летнюю женщину и сбил ее.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила множественные переломы, ее здоровью причинен тяжкий вред», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Свою вину автомобилист признал. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в Ленинский районный суд.