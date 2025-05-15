В ГАИ рассказали подробности ДТП с электровелосипедом в Каменке

15.05.2025 | 09:34

Стали известны подробности ДТП, случившегося в Каменке в среду, 14 мая.

По предварительным данным, в 9:30 около дома № 8 на улице Ворошилова (на пересечении с Суворова) столкнулись электровелосипед Kugoo, которым управлял мужчина 1992 года рождения, и автомобиль Datsun on-DO с водителем 1975 года рождения.

Велосипедист получил травмы, с которыми его госпитализировали.

Очевидцы в Сети рассказали, что медики вместе с сотрудниками ГАИ погрузили пострадавшего в машину скорой помощи, а затем мужчину забрал вертолет санавиации.

«По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.