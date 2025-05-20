В Кузнецке молодой водитель врезался в опору ЛЭП

Вечером в понедельник, 19 мая, на улице Строителей в Кузнецке в ДТП попал 19-летний водитель «Лады-Гранты».
Около 21:15 напротив дома № 44в молодой человек врезался в опору ЛЭП. Он получил травмы. Медики госпитализировали автомобилиста.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в управлении ГАИ УМВД РФ по Пензенской области.
11 мая в Кузнецке на улице Калинина 53-летний водитель «Лады-Калины» сбил девочку 2010 года рождения.
Школьница пострадала, ее госпитализировали.
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