В Кузнецке молодой водитель врезался в опору ЛЭП

20.05.2025 | 09:28

Вечером в понедельник, 19 мая, на улице Строителей в Кузнецке в ДТП попал 19-летний водитель «Лады-Гранты».

Около 21:15 напротив дома № 44в молодой человек врезался в опору ЛЭП. Он получил травмы. Медики госпитализировали автомобилиста.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в управлении ГАИ УМВД РФ по Пензенской области.

11 мая в Кузнецке на улице Калинина 53-летний водитель «Лады-Калины» сбил девочку 2010 года рождения.

Школьница пострадала, ее госпитализировали.