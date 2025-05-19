19.05.2025 | 11:14

Во вторник, 20 мая, в Пензе закроют движение на ул. Набережная Реки Мойки - на участке от Свердлова до Чкалова.

Меру введут в связи с проведением дорожных работ, пояснили в городском управлении ЖКХ.

Ограничение будет действовать с 10:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что перекрытие отрезка дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино в Пензенском районе продлили на 3 месяца.

Речь идет об участке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на улицу Алую. Там меняют водопропускную трубу.