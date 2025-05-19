Сотрудницу Роскадастра наказали за передачу чужих персональных данных

19.05.2025 | 08:42

51-летняя жительница Пензы, работавшая ведущим инженером отдела подготовки сведений областного филиала ППК «Роскадастр», оштрафована за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Она скопировала для соседа по даче персональные данные собственников из ЕГРН.

Преступление было совершено в декабре 2024 года. Женщина перенесла данные на свой мобильный и через мессенджер отправила их соседу.

Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники регионального УФСБ России. Позже в прокуратуре уточнили: сотрудница Роскадастра призналась, что хотела помочь соседу в поисках владельцев недвижимости.

Уголовное дело рассматривал Ленинский районный суд. На заседании защитник пензячки заявил ходатайство о его прекращении и назначении судебного штрафа. Он указал, что женщина впервые совершила преступление средней тяжести, признала вину, раскаялась в содеянном, принесла письменные извинения тем, чьи персональные данные распространила (извинения были приняты), и, несмотря на отсутствие ущерба, в целях заглаживания вреда оказала добровольную помощь одному из региональных благотворительных фондов.

Суд удовлетворил ходатайство: уголовное дело было прекращено. Пензячке назначили штраф в 100 000 рублей.