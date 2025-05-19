Сетевое издание|18+|Понедельник|19 мая 2025|17:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |

Криминал

Сотрудницу Роскадастра наказали за передачу чужих персональных данных

Печать
Telegram

51-летняя жительница Пензы, работавшая ведущим инженером отдела подготовки сведений областного филиала ППК «Роскадастр», оштрафована за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Она скопировала для соседа по даче персональные данные собственников из ЕГРН.

Преступление было совершено в декабре 2024 года. Женщина перенесла данные на свой мобильный и через мессенджер отправила их соседу.

Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники регионального УФСБ России. Позже в прокуратуре уточнили: сотрудница Роскадастра призналась, что хотела помочь соседу в поисках владельцев недвижимости.

Уголовное дело рассматривал Ленинский районный суд. На заседании защитник пензячки заявил ходатайство о его прекращении и назначении судебного штрафа. Он указал, что женщина впервые совершила преступление средней тяжести, признала вину, раскаялась в содеянном, принесла письменные извинения тем, чьи персональные данные распространила (извинения были приняты), и, несмотря на отсутствие ущерба, в целях заглаживания вреда оказала добровольную помощь одному из региональных благотворительных фондов.

Суд удовлетворил ходатайство: уголовное дело было прекращено. Пензячке назначили штраф в 100 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте