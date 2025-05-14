В Пензе навели порядок на перекрестке Антонова и Измайлова

14.05.2025 | 21:26

В Пензе стершаяся разметка на пересечении улиц Антонова и Измайлова, где расположено кольцо, создавала аварийные ситуации. Водители перестали придерживаться существующей организации движения.

О проблеме администрации города заявила пензячка. В пресс-службе мэрии уточнили, что женщина воспользовалась для этого платформой обратной связи.

На ситуацию отреагировало управление капитального строительства города. Дорожную разметку восстановили.

В администрации Пензы пояснили, что виджеты платформы обратной связи есть на сайтах и официальных страницах в соцсетях органов власти и организаций. Также горожане могут направить жалобу через форму на портале госуслуг.

Стершая разметка - частая проблема для пензенских водителей. Ее обновляют в теплое время года. Если полосы не нанесены термопластиком, то, как правило, они исчезают уже к середине зимы.