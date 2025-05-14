В Пензе навели порядок на перекрестке Антонова и Измайлова

В Пензе стершаяся разметка на пересечении улиц Антонова и Измайлова, где расположено кольцо, создавала аварийные ситуации. Водители перестали придерживаться существующей организации движения.
О проблеме администрации города заявила пензячка. В пресс-службе мэрии уточнили, что женщина воспользовалась для этого платформой обратной связи.
На ситуацию отреагировало управление капитального строительства города. Дорожную разметку восстановили.
В администрации Пензы пояснили, что виджеты платформы обратной связи есть на сайтах и официальных страницах в соцсетях органов власти и организаций. Также горожане могут направить жалобу через форму на портале госуслуг.
Стершая разметка - частая проблема для пензенских водителей. Ее обновляют в теплое время года. Если полосы не нанесены термопластиком, то, как правило, они исчезают уже к середине зимы.
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