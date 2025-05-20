21 мая Пензенская область останется во власти циклонических вихрей

21 мая в Пензенской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Прогноз дали в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +16...+21, к следующей ночи похолодает до +5...+10.
На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.
Начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова уточнила, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется во власти серии циклонических вихрей.
«Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями различной интенсивности, временами с грозами и порывистым ветром. При этом температурный режим расположится в пределах климатической нормы», - отметила она.
В старину подмечали: если 21 мая идет дождь, будет богатый урожай грибов.
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