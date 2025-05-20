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Общество

В Пензе хотят назвать проезд в честь бывшего городского головы

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В Первомайском районе Пензы появится проезд Швецова. Он будет располагаться в районе Тепличного комбината, поблизости от улицы 40 лет Октября.

Это участок небольшой протяженности, пояснила во вторник, 20 мая, на заседании в гордуме начальник управления градостроительства и архитектуры Анастасия Асташкина. Рядом находится улица Швецова (ей присвоили такое название, но на картах ее до сих пор нет. - Прим. ред.).

В Пензе хотят назвать проезд в честь бывшего городского головы

Федор Егорович Швецов (1838 - 1882) - купец 1-й гильдии, филантроп. В середине 50-х годов XIX века он торговал в Пензе шорными изделиями, затем - бакалейными и колониальными товарами, ценными бумагами.

Федор Швецов состоял гласным Пензенской городской думы, в 1880-м его избрали городским головой.

Он много занимался благотворительностью: в 1879-м был избран директором Александрийского детского приюта, на содержание которого ежегодно жертвовал 1 200 рублей, в 1880-м мобилизовал собственный капитал и средства других купцов на организацию льготной продажи хлеба неимущим, а также совместно с Э. Ф. Мейергольдом, Д. И. Мещеряковым и И. Е. Мурзиным открыл на Базарной площади дешевую столовую.

В завещании Федор Егорович оставил 150 000 рублей на создание в Пензе ремесленной школы, которая и была открыта через 2 года после его кончины. Похоронен он на Мироносицком кладбище, сообщили в гордуме.

Когда-то в областном центре уже называли в честь него улицу, но в 1937 году сменили наименование на Шевченко.

Окончательное решение по проезду будет принято на ближайшей сессии гордумы.

Ранее в Ленинском районе Пензы появилась улица 80-летия Победы. Она пролегает перпендикулярно улицам Гладкова и Плеханова, по ней проходит сданная в 2024 году дорога около цирка.

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Источник — фото 2 - гордумы
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