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Культура

В России могут запретить фильмы о Гарри Поттере и «Игру престолов»

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В России утвердили критерии отнесения информации к категории пропаганды чайлдфри. Такой контент в интернете заблокируют.

Как пишет «Парламентская газета», недоступными в онлайн-кинотеатрах могут оказаться многие популярные фильмы, герои которых однозначно отрицательно высказываются против деторождения или вовсе отказываются от него.

В реестре запрещенной информации будет контент, который:

- побуждает к отказу от деторождения или оправдывают такой отказ, что создает позитивное отношение к нему;

- информирует о преимуществах отказа от деторождения над рождением детей или формируют искаженные представления об их социальной равноценности;

- демонстрируют отрицательный образ беременности, материнства, отцовства или создают положительное отношение к бездетности, что может мотивировать к отказу от деторождения.

Всю информацию, отвечающую перечисленным критериям, нужно будет удалить вне зависимости от времени ее создания. Соответствующий приказ Минкульта РФ вступит в силу уже 1 сентября этого года.

Например, зрители могут лишиться доступа к популярному сериалу «Карточный домик». Его героиня Клэр ставит на первое место карьеру, а на вопрос, не жалела ли она о том, что не родила малыша, отвечает собеседнице вопросом: не жалеет ли та об обратном.

С онлайн-платформ может исчезнуть и «Секс в большом городе», потому что героиня сериала Саманта показывает явные наклонности к чайлдфри - преодолевает себя, когда однажды ей приходится сидеть с ребенком.

«Бриенна в «Игре престолов» мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, для этого она отказалась от детей. Даже в безобидной саге о Гарри Поттере, как нам кажется, можно найти намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей. Правда, неизвестно, был ли это осознанный выбор либо что-то не сложилось», - отмечает издание.

Штраф за пропаганду чайлдфри для граждан составляет до 100 000 рублей, для должностных лиц - до 200 000 рублей, для юридических - до 1 млн рублей. В случае если распространяемая информация направлена на несовершеннолетних, штраф для граждан увеличивается до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - до 400 тысяч рублей, для юридических лиц - до 4 миллионов рублей.

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