В Пензенской области за неделю грипп выявили у 10 человек

20.05.2025 | 15:34

В Пензенской области за неделю, с 19 по 25 мая, выявили 1 012 случаев ОРВИ. Это на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период, когда было 964.

У 10 жителей региона диагностировали грипп (из них 3 - в Пензе), среди зараженных - 6 детей в возрасте до 14 лет (в областном центре - 1). Неделей ранее зафиксировали 51 случай опасной инфекции.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировали в Мокшанском, Никольском, Нижнеломовском, Вадинском, Башмаковском, Наровчатском, Городищенском, Лопатинском, Пензенском, Бессоновском районах и Кузнецке, перечислили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Пензе выявили 415 случаев ОРВИ - это на 11,3% больше, чем за предыдущий отчетный период. Однако заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах ниже контрольного уровня.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: чтобы не заразиться, необходимо ответственно относиться к соблюдению мер профилактики; при обнаружении признаков инфекции следует обратиться к врачу.