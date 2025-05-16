Общество

В Пензенской области у 10 собак и кошек выявили бешенство

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За I квартал 2025 года в Пензенской области выявили 12 случаев бешенства у животных: у 5 собак, 5 кошек и 2 лис. Об этом рассказали в центре спецвидов медпомощи.

Заместитель главврача Джамиля Курмаева напомнила, что это одно из самых опасных инфекционных заболеваний, которое возникает после укуса или ослюнения зараженной особью.

«Оно неизлечимо, всегда заканчивается летальным исходом. Пензенская область остается на сегодняшний день территорией с активно действующими природными очагами бешенства», - подчеркнула Курмаева.

Во избежание инфицирования медики призвали пензенцев соблюдать правила безопасного поведения:

- не беспокоить животных в местах их обитания;

- не отнимать и не трогать пищу, не поднимать кусочки лакомства, упавшие на землю;

- не трогать щенных и беременных;

- не делать резких движений и не кричать вблизи животных;

- не загонять их в угол, чтобы не провоцировать так называемую агрессию безысходности.

Если любое животное (домашнее, дикое, безнадзорное), даже внешне здоровое, все же укусило, оцарапало или ослюнило человека, ему необходимо обильно (в течение 15 минут) промыть рану водой с мылом, обработать края антисептиком, наложить повязку и обратиться в травмпункт.

Единственным средством спасения людей, заразившихся от животных, является своевременный курс антирабических прививок.

Чтобы обезопасить домашних питомцев, следует ежегодно вакцинировать их против бешенства. Выгуливать собаку нужно на коротком поводке и в наморднике в специально отведенных для этого местах, не допуская контактов с бродячими животными.

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