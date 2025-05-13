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Общество

Утвержден список животных, запрещенных к содержанию

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Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в России. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовых актов.

Новый перечень фактически дублирует уже существующий, изданный в 2019 году. В него вошли более 100 видов животных, разделенных по классам: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы.

В список вошли все виды настоящих, ложных, щитковых, древесных и пустынных кобр, мамб, тарпанов, морских и винных змей, а также питоны длиной свыше 4 метров, ядозубы, комодский варан, крокодилы и некоторые виды черепах.

Под запрет попали несколько видов скорпионов, а также тарантул, каракурт и другие виды пауков.

Запрещены к содержанию тюлени и моржи, медведи, тигры, ягуары, львы, леопарды, снежные барсы, гепарды, рыси, сервалы, волки (обыкновенный, рыжий и гривистый), лисицы и росомахи.

Из лошадиных для содержания дозволены лишь домашние лошадь и осел.

Что касается птиц, то в списке в том числе соколообразные и все виды филинов.

Любителям экзотических рыб придется отказаться от некоторых скатов, акул и электрических угрей.

Распоряжение вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года.

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Источник — фото pxhere.com
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