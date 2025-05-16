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Криминал

Двое погибли, пятеро пострадали: вынесен приговор по ДТП под Пензой

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В Пензенском районе вынесли приговор по делу о ДТП, в котором 2 человека погибли и еще 5 пострадали. Виновным в аварии признали 30-летнего водителя из Киргизии.

Трагедия произошла утром 8 сентября прошлого года на 416-м километре трассы Р-158, рядом с Богословкой, в промежутке с 8:20 до 8:28.

Двигаясь в направлении Саратова на автомобиле Toyota Sienna, иностранец выехал на встречку, чтобы обогнать «Ниву-Шевроле», «Ниву» и грузовик, однако завершить маневр до знака «Обгон запрещен» не успел и на свою полосу вовремя не вернулся.

Когда на пути появилась фура, шофер резко вырулил на левую обочину, где машина опрокинулась.

Внутри было 7 пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Всех их выбросило из автомобиля. Двое мужчин 1993 и 1987 года рождения от полученных травм скончались. Пострадали и другие 5 человек: девушки 2007 и 2005 года рождения, юноша 2005-го, а также мужчины 1964-го и 1988-го. Здоровью четверых из них был нанесен тяжкий вред.

Гражданин Киргизии полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде 5 лет колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 3 года, сообщили в Пензенском районном суде.

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Источник — фото областной ГАИ
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