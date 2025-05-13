В Нижнеломовском районе выявлен очаг бешенства

13.05.2025 | 14:05

В Пензенской области снова обнаружено бешенство. На этот раз эпизоотическим очагом стало подворье на улице Коммуна в селе Большой Мичкас Нижнеломовского района.

На 60 дней село объявлено неблагополучной по бешенству территорией. В нем запрещены вывоз восприимчивых к заболеванию животных, ярмарки и иные мероприятия, связанные с перемещением и скоплением стад, отлов диких особей.

За животными, контактировавшими с вирусоносителем, должно быть организовано 10-дневное наблюдение. Также необходимо провести антирабическую вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных. Местные власти обязаны обеспечить отлов и изоляцию четвероногих без владельцев.

На этот же срок на подворье, где обнаружен источник смертельного заболевания, объявлен карантин. Его запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов по ликвидации очага и сотрудников государственной ветеринарной службы. Также запрещено ввозить, вывозить, перемещать и перегруппировывать восприимчивых к бешенству животных и снимать шкуры с их трупов.

В марте очаги бешенства были выявлены в Пачелме, селе Хотяново Сердобского района, селе Студенка Белинского района, поселке городского типа Тамала, деревне Грачевка, а также в Кузнецке-8.

В апреле смертельно опасная инфекция обнаружилась в Наровчате и в селе Междуречье Каменского района.