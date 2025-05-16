На Севере в Пензе почти на сутки отключат воду

16.05.2025 | 11:03

На Северной Поляне в Пензе планируется отключение водоснабжения. Ресурса не будет c 9:00 понедельника, 19 мая, до 5:00 20 мая.

Людям придется терпеть неудобства из-за аварийно-восстановительных работ в районе Совхозной, 4а: там необходимо заменить запорную арматуру.

Воды не будет по следующим адресам:

- ул. Депутатская, 4;

- 3-й пр-д Можайского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18;

- ул. Можайского, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34;

- ул. Совхозная, 1, 1а, 1Б, 1г, 4;

- ул. Сумская, 2, 3, 7, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;

- ул. Аустрина, 123, 123а, 131, 131а, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 154, 156, 158, 162, 170, 176, 178, 178а, 178Б (мясоперерабатывающий завод), 180;

- ул. Совхоз Победы, 1, 2, 2Б, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 19/1, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68;

- ул. Компрессорная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/20;

- ул. Байкова, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

- ул. Островная, 13, 13а, 13Б, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 17Б, 18, 18а, 19, 19а, 19в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

- ул. Каштановая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2, 12, 13/1, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19/1, 20, 21/2, 22, 23/1, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40а, 42, 44, 101;

- 1-й Каштановый пр-д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- 2-й Каштановый пр-д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- 3-й Каштановый пр-д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- ул. Лунинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

- ул. Нестерова, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20;

- ул. Северополянская, 5, 6, 8, 10, 12а, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

- 1-й Северополянский пр-д, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13а, 15, 17;

- 2-й Североплянский пр-д, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15;

- пос. ЗИФ.

Под отключение также попадают детский сад № 71 с филиалами (Можайского, 3а; Депутатская, 5 и 8а), школа № 71, городская поликлиника, станция скорой помощи на ул. Аустрина, детская поликлиника, колледж современных технологий переработки и бизнеса.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что, в свою очередь, также влияет на снижения давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора», - предупредили в Горводоканале.