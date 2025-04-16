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Политика

Губернатор: Нам по пути с теми, кто принимает российский культурный код

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Москве принял участие в обсуждении темы переселения в РФ иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Губернатор: Нам по пути с теми, кто принимает российский культурный код

Вопросу было посвящено 44-е заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России под руководством Сергея Лаврова, которое состоялось в среду, 16 апреля.

«В рамках соответствующего указа президента временное разрешение на проживание в Пензенской области получили уже 3 иностранца. Нам по пути с теми, кто симпатизирует нашей стране и готов принимать российский культурный код», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

В 2024 году был утвержден указ Президента РФ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». По нему иностранцы, желающие переехать в РФ из-за деструктивной политики своих государств, с 1 сентября 2024 года имеют право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, уточнили в областном правительстве.

Губернатор: Нам по пути с теми, кто принимает российский культурный код

«Хотел бы с удовлетворением констатировать, что в мире все больше людей не просто симпатизируют нашей стране, хотят узнать побольше о том, как мы живем, но и смотрят на Россию именно как на хранительницу, защитницу этих самых традиционных ценностей. В частности, такие настроения мы наблюдаем и в странах Запада. Именно для того, чтобы эти люди не чувствовали себя забытыми, президент Владимир Владимирович Путин подписал указ», - пояснил на заседании Сергей Лавров.

В Пензенской области также уже 10 лет реализуется программа по добровольному переселению соотечественников. «Мы своих никогда не бросаем. Если соотечественники и репатрианты выбирают Пензенскую область, чтобы здесь жить и работать, мы рады им. В прошлом году в наш регион переехали 364 человека, в первом квартале этого года - 65 человек», - сообщил губернатор.

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Источник — фото областного правительства
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