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Учеба

В регионе создадут 5 пунктов тестирования для детей иностранцев

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С 1 апреля в Пензенской области, как и в целом в России, начали действовать новые правила приема в школы детей иностранцев. В региональном министерстве образования разъяснили нюансы.

Теперь, чтобы ребенка зачислили в общеобразовательное учреждение, ему необходимо пройти тестирование по русскому языку, состоящее из двух частей - письменной и устной.

При приеме в первый класс ребенок будет сдавать только устную часть: нужно продемонстрировать умение говорить на русском языке, слушать и понимать русскую речь. Если первая попытка окажется неудачной, дадут второй шанс, но не ранее чем через 3 месяца.

Для тех, кто претендует на зачисление во второй класс и последующие, предусмотрят также письменные задания. Минимум за тестирование можно получить 3 балла (это тройка по пятибалльной шкале).

«Если раньше появление ребенка-инофона в классе было явлением исключительным, то в нынешней ситуации педагоги сталкиваются с ним постоянно. Несмотря на проводимую в образовательных организациях работу по социальной и культурной адаптации таких обучающихся, языковой барьер приводит к проблемам на разных уровнях: психологическом, социальном, вызывает трудности в освоении учебного материала. Поэтому принятие таких изменений законодательства обусловлено вызовами времени», - отметил начальник управления минобра Алексей Кирсанов.

По его словам, в Пензенской области будут действовать 5 пунктов проведения тестирования, но при необходимости их количество увеличат.

«Для получения консультаций по вопросам организации проведения тестирования родители могут обратиться непосредственно в образовательную организацию, городской или районный отдел образования или в региональное министерство образования», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото областного минобра
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