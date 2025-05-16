В кузнецком лагере «Луч» летом отдохнут 528 детей

16.05.2025 | 09:38

В кузнецком лагере «Луч» готовятся к приему детей. В этом году там смогут отдохнуть и поправить здоровье 528 человек.

В четверг, 15 мая, на объекте побывал глава города Сергей Златогорский. Он оценил уже проведенный косметический ремонт помещений и поручил продолжать работу - подготовить проектно-сметную документацию на обновление игровой, одного из спальных корпусов и эстрадной площадки.

В котельной лагеря установили новые насосы для системы водонагрева, для детей закупили постельные принадлежности.

Предполагается, что будет 3 смены: «Герои нашего времени», «Таланты в действии» и «Спорт во имя героев». Все приурочены к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Программа включит мероприятия патриотической и спортивно-оздоровительной направленности.

«Открытие первой смены лагеря намечено на 8 июня», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Лагерь «Луч» возобновил работу в 2024 году после 3-летнего ремонта. Там начал функционировать медпункт, появились необходимые инструменты и оборудование. В спальном корпусе и столовой починили кровлю и заменили электросети. В 2-этажном здании обновили отмостку и крыльцо.