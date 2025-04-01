Пензячка обеспечила себе прибавку к пенсии за счет мигрантов

01.04.2025 | 10:05

В Пензе 75-летняя пенсионерка заработала на мигрантах и попала под статью. Она фиктивно ставила людей на учет.

Всего пензячка помогла 9 иностранцам, а те в свою очередь ежемесячно перечисляли ей по 1 000 рублей. При этом горожанка не предоставляла людям жилье.

Когда обман раскрылся, за каждого мигранта на пенсионерку завели по уголовному делу.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

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