В дневные часы 16 мая пензенцам куртки не понадобятся

15.05.2025 | 22:00

В пятницу, 16 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до 0...+5 градусов, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2.

Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. В ночь на субботу похолодает до +5...+10, осадков не прогнозируется.

В народном календаре 16 мая - Мавра Рассадница. На Руси подмечали: отсутствие утренней росы обещало дождь днем.