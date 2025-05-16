На Маяке, ГПЗ и в Маньчжурии снова не будет горячей воды

16.05.2025 | 11:37

В понедельник, 19 мая, в микрорайонах Маяк, ГПЗ и Маньчжурия снова отключат горячую воду. Причина та же - гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность (опрессовка).

С 8:00 ресурса не будет по адресам:

- ул. Антонова, 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 9а (ФОК «Золотая шайба»), 10, 11, 12, 13 (детский сад № 5 «Умка»), 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а (школа № 77, корпус 1), 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39а (ФОК «Олимпийский»), 41, 43, 45, 45а (детский сад № 4 «Мозаика»), 47, 49, 52 (филиал детского сада № 5 «Антошка»), 54, 56, 58, 62, 68 (детский сад № 4 «Солнышко»), 70, 72 (школа № 77, корпус 2), 74, 76, 78;

- ул. Ангарская, 11;

- ул. Зарубина, 19, 27;

- ул. Измайлова, 58а (корпуса 1-3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 74, 76, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 10Б (детский сад № 57 «Матрешка»), 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4, 4а (ФОК «Маяк»);

- ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

- ул. Парковая, 2 (школа № 43), 3 (поликлиника № 4), 10;

- ул. Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14;

- ул. Баталина, 29.

Кроме того, горячей воды не будет в стоматологической поликлинике № 3, детской поликлинике № 4 и Пензенском ТЮЗе.

«Ориентировочный срок возобновления горячего водоснабжения - 19:00 19 мая при условии отсутствия повреждения тепловых сетей в ходе испытаний. В случае обнаружения прорывов трубопроводов включение ГВС будет выполнено после завершения ремонтных работ. При возникновении аварийных ситуаций звонить по тел. 69-73-03», - предупредили ресурсники.

Опрессовка в тех же микрорайонах проводилась 12 мая. Тогда во время испытаний прорвало одну из труб, из-за чего жители некоторых домов получили воду позднее других.