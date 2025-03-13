Незаконно работавших в Пензе мигрантов выдворят из страны

13.03.2025 | 11:51

В Пензе полицейские вместе с сотрудниками ФСБ, Росгвардии и военными следователями проверили места, где трудятся иностранцы. Они искали мигрантов-нарушителей.

Во время рейда были установлены 4 приезжих из Центральной Азии, которые находились в России незаконно и работали без разрешения (занимались сортировкой и погрузкой сельхозпродукции).

«В связи с этим в отношении граждан приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации и решения о неразрешении въезда в страну на 5 лет», - сообщил начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Евгений Тургенев.

Человека, допустившего их к работе, также могут привлечь к ответственности.

Всего сотрудники проверили 50 граждан. Среди них выявили 5 нарушителей, не вставших на учет в военных комиссариатах по месту регистрации, и каждому вручили повестку.

Пензенцев просят сообщать о нелегальных мигрантах в дежурную часть полиции по номеру 56-31-11.