За неделю более 140 жителей области пострадали от укусов клещей

15.05.2025 | 21:29

В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали 146 человек, в том числе 62 ребенка до 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала активности опасные членистоногие атаковали 550 жителей области, 210 из них – дети.

По последним данным, в лаборатории на зараженность возбудителями боррелиоза проверили 346 клещей, снятых с людей. В 73 случаях (21,2%) результаты оказались положительными.

В области продолжается акарицидная обработка. Так, 12-13 мая процедуру провели на Тропе здоровья в Пензе.

Специалисты напомнили: при посещении мест возможного обитания клещей нужно надевать рубашку с длинным рукавом и длинные брюки, голову прикрывать платком или шапкой. Обувь должна быть закрытой. Также следует пользоваться репеллентами.