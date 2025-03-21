Названы основные страны, чьи граждане едут в Пензенскую область

21.03.2025 | 18:13

За 2024 год в Пензенской области поставили на миграционный учет 65,3 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Таковы данные из доклада начальника УМВД России по Пензенской области генерал-майора полиции Павла Гаврилина, подготовленного к сессии Заксобра в пятницу, 21 марта.

Сняли с учета за год 17,1 тыс. человек.

По словам Павла Гаврилина, основные миграционные потоки формировали граждане Узбекистана (42,1%) и Таджикистана (23,5%).

Также в Пензенскую область приезжали из Казахстана (4,6%), Туркменистана (3,4%), Армении (3,3%), Киргизии (3,2%), Азербайджана (2,4%).

Поставлены на учет и граждане Белоруссии и Украины (2,2% и 0,9% соответственно).