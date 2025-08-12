Пензенский боец-сирота едва не остался без жилья

12.08.2025 | 19:16

В Пензенской области участнику СВО помогли оформить документы на жилье. Историю рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Мужчина в детстве стал сиротой и попал в приемную семью. В 2020 году он получил от муниципалитета квартиру по договору найма, в 2023-м подписал контракт для участия в СВО и уже является ветераном боевых действий.

В 2025-м срок договора на жилье нужно было продлить, но приехать и сделать это самостоятельно мужчина не мог. Он оставил приемной матери доверенность на совершение всех действий от его имени, но решить вопрос женщина не смогла.

Выяснилось, что в пакете документов не хватает справки 2-НДФЛ, которую, находясь на СВО, боец предоставить не мог.

«Пришлось обратиться к главе администрации района, напомнив о поручении Президента РФ В. В. Путина о недопущении бюрократических барьеров при решении неотложных вопросов участников СВО», - рассказала Елена Столярова.

Аппарат уполномоченного ежедневно контролировал процесс, и в итоге проблема решилась.

«Молодой участник СВО проинформирован о положительном рассмотрении его обращения, хотя и затянули его решение специалисты районной администрации на два месяца. Рада, что удалось помочь!» - заключила детский омбудсмен.