На дорогах региона заработал 5-й пункт весогабаритного контроля

12.05.2025 | 18:10

На 56-м километре автомобильной дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково заработал новый автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств, сообщили в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» в понедельник, 12 мая.

Ранее шла его тестовая эксплуатация. Теперь оборудование фиксирует весогабаритные параметры автомобилей и передает данные в контрольно-надзорный орган (ЦАФАП МТУ Ространснадзора по ЦФО).

Всего на территории региона действуют пять пунктов контроля. Они нужны, чтобы дороги не приходили в негодность раньше срока.

«Устанавливаются допустимые значения массы, нагрузки на ось и габариты транспортных средств. Движение машин и перевозка грузов с превышением допустимых параметров без специального разрешения являются административным правонарушением. За него грозит штраф от 250 000 до 500 000 рублей», - пояснили в учреждении.

27 марта 2024 года заработал в штатном режиме пункт весового и габаритного контроля в Сердобском районе. Он располагается в точке 84 км + 650 м автодороги Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автодорога А-260.