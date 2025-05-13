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Общество

Подросткам намерены запретить открывать счета и оформлять карты

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Во вторник, 13 мая, Госдума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на защиту детей от мошенников. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Он отметил, что сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. Объем выдачи карт несовершеннолетним ежегодно увеличивается на 20-25%. Так, в 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек, не достигших 18-летия.

По словам политика, родители подростков, как правило, не знают о финансовых операциях своих детей. Подростки неосознанно могут становиться соучастниками преступлений - дропперами.

«Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан. Когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы», - объяснил Володин необходимость законодательного урегулирования ситуации.

Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей.

«Это позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков», - резюмировал председатель Госдумы.

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