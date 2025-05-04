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Общество

В регионе ожидается рост заболеваемости мышиной лихорадкой

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Теплая зима в Пензенской области благоприятно повлияла на численность грызунов и повысила их выживаемость. В связи с этим врачи ожидают роста заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, известной в народе как мышиная.

Об опасности предупредили специалисты областного центра специализированных видов медпомощи. Они попросили пензенцев соблюдать меры профилактики.

Источником инфекции являются мышевидные грызуны. Человек заражается, вдыхая вирус с высушенными испражнениями этих животных, а также употребляя в пищу продукты, загрязненные экскрементами грызунов.

«Заражение чаще всего происходит при кратковременном пребывании на отдыхе в лесу, при работе в садах, огородах и на дачах, по месту жительства в домах, расположенных вблизи леса, на производстве с работой в лесу или вблизи него, в сельской местности при транспортировке сена, соломы», - пояснили медики.

Жителям региона посоветовали надевать четырехслойную марлевую повязку и перчатки при уборке дачных, подсобных помещений, погребов и гаражей, обязательно использовать воду, избавляясь от пыли и грязи, и на это время отказаться от приема пищи и курения.

Продукты должны быть недоступными для грызунов, их следует хранить в металлической и плотно закрывающейся таре.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в 3,5 раза выше, чем в целом по России. По данным за 2023 год, чаще всего заражались мужчины (70,3%). 65,7% заболевших - лица в возрасте 30-59 лет. 45,8% пациентов подхватили инфекцию по месту жительства. В лесу заразились только 25,6% человек, на садовых или дачных участках - 19,3%.

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Источник — фото pxhere.com
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