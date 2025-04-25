Общество

«Пришел вчера - и вот ухожу»: Александру Никишину вручили грамоту

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В пятницу, 25 апреля, на сессии регионального Заксобра главврача областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко Александра Никишина наградили почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие здравоохранения.

«Пришел вчера - и вот ухожу»: Александру Никишину вручили грамоту

«Разрешите искренне поблагодарить вас за оценку 45-летней моей работы на благо пензенского здравоохранения. Пришел вчера - и вот ухожу. Решение, которое я принял, осознанное, безусловно», - обратился он к собравшимся.

В своей речи Александр Никишин выразил благодарность губернатору за поддержку врачей, которые откликнулись на призыв и ушли на СВО «помогать солдатам».

Он подчеркнул, что в жизни человека есть 2 важные ценности: здоровье, которого никогда много не бывает, и время, которое так быстро летит.

Ранее стало известно, что с 1 мая пост главврача областной больницы займет Андрей Кибиткин, сейчас руководящий клинической больницей № 6 имени Г. А. Захарьина.

«Когда коллектив узнал, что на должность назначили сотрудника, который также работал в областной больнице, он воспринял это с воодушевлением», - отметил Никишин в Заксобре.

В заключение он пожелал Пензенской области процветания.

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