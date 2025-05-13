Перечислены нестандартные методы борьбы с аллергией

13.05.2025 | 07:57

Справиться с симптомами аллергии можно не только с помощью антигистаминных препаратов, но и другими методами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, дерматолог и руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.

Один из способов купировать неприятные симптомы - противоаллергенные фильтры, которые вставляются в носовые проходы. Такие затычки адерживают аллергены и не затрудняют дыхание.

«С назальными нанофильтрами можно долго находиться на улице, ходить в спортзал и контактировать с животными, даже если организм человека реагирует на их шерсть, но спать с ними не рекомендуется. Продолжительность носки варьируется в зависимости от производителя и достигает 24 часов. После этого необходимо сменить насадки или заменить сам фильтр», - объяснила врач.

Второй способ - ограничение ряда продуктов. Такая диета помогает при перекрестной аллергии, когда белки некоторых продуктов воспринимаются организмом как схожие с аллергенами пыльцы растений из-за идентичной молекулярной структуры.

«При аллергии на березу стоит ограничить употребление фруктов с косточками и орехов. Аллергикам на полынь не нужно злоупотреблять сельдереем, морковью и некоторыми приправами, например кориандром. А пациентам с аллергией на ольху рекомендуется сократить количество груш, фундука и киви в рационе. Эти изменения в диете не избавят от аллергии, но помогут облегчить симптомы», - посоветовала Каринэ Варданян.

Третий метод - иммунотерапия аллергенами или аллерген-специфическая иммунологическая терапия (АСИТ).

«Суть АСИТ в следующем: пациент получает маленькие дозы аллергена под язык. Сегодня можно выбрать наиболее комфортный для себя формат - в виде таблеток или капель. За несколько лет регулярного проведения АСИТ организм аллергика адаптируется к аллергену. Таким образом неприятные симптомы уменьшаются или исчезают полностью», - разъяснила аллерголог.

Она добавила, что прибегать к АСИТ можно лишь при отсутствии симптомов, то есть не в сезон цветения. По словам Каринэ Варданян, такая терапия наиболее эффективна при реакции на пыльцу, пыль, плесень, шерсть животных и укусы насекомых.

Ранее были перечислены продукты, которые могут обострять аллергию. В период цветения деревьев их следует исключить из рациона.