На Привокзальной площади появилась копия первого российского паровоза

12.05.2025 | 19:27

Во время майских праздников на площади вокзала станции Пенза-I торжественно открыли новый арт-объект - копию первого российского паровоза.

«Скульптурная композиция воспроизводит легендарный паровоз, созданный в 1833 году выдающимися изобретателями Ефимом и Мироном Черепановыми», - поясняется в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги.

Открытие памятника стало знаком уважения к героическому труду железнодорожников, особенно в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что на Привокзальной площади планируется заменить дорожное покрытие.

Вероятно, ремонт задуман в связи с планами создать на всей площади платную муниципальную парковку. Первый этап реализации проекта намечен уже на этот год.