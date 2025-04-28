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Общество

Стал известен график работы больниц и поликлиник в праздники

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Министерство здравоохранения обнародовало график работы больниц, поликлиник и контакт-центров 122 на Радоницу (29 апреля) и в майские праздники.

Круглосуточных стационаров и службы скорой медицинской помощи изменения не коснутся.

В районах области в поликлинических отделениях участковых больниц 29 апреля, 2, 3, 8 и 10 мая с 8:00 до 14:00 будут открыты кабинеты неотложной медицинской помощи. Туда можно обратиться за срочной медицинской помощью, а также для выписки лекарств, выдачи, продления и закрытия листков нетрудоспособности. 1, 4, 9 и 11 мая эти организации будут закрыты.

В поликлиниках районных и центральных районных больниц, поликлиниках и амбулаториях Пензы кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая с 8:00 до 14:00. «В эти же дни данные медицинские организации будут оказывать неотложную медицинскую помощь на дому пациентам по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00», - сообщили в минздраве.

В женских консультациях 29 апреля, 1, 4, 9 и 11 мая - выходные дни. «Ознакомиться с графиками работы 2, 3, 8, 10 мая можно на сайтах соответствующих лечебных учреждений», - уточнили в минздраве.

Контакт-центры на базе единого номера 122 будут работать 1, 4, 9 и 11 мая с 8:00 до 14:00 без приема вызовов врача на дом. 2, 3, 8 и 10 мая с 8:00 до 12:00 будут приниматься вызовы на дом.

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