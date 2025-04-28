Пензенцев начали обследовать с помощью нового риноскопа

В поликлинике № 2 Пензенской районной больницы появился новый аппарат - современный риноскоп. Теперь медикам легче проводить диагностику.
Оборудование позволяет снимать процесс обследования на фото и видео. С ним можно обнаружить заболевания на ранних стадиях и следить за динамикой лечения.
При этом пациенту не нужна специальная подготовка к процедуре, риноскоп безопасен. Его уже установили и начали использовать, сообщили в региональном минздраве.
В январе сообщалось, что в 2025 году медучреждения Пензенской области должны получить новое оборудование на сумму более 300 миллионов рублей.
Средства предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.
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