Пензенцев начали обследовать с помощью нового риноскопа

28.04.2025 | 14:57

В поликлинике № 2 Пензенской районной больницы появился новый аппарат - современный риноскоп. Теперь медикам легче проводить диагностику.

Оборудование позволяет снимать процесс обследования на фото и видео. С ним можно обнаружить заболевания на ранних стадиях и следить за динамикой лечения.

При этом пациенту не нужна специальная подготовка к процедуре, риноскоп безопасен. Его уже установили и начали использовать, сообщили в региональном минздраве.

В январе сообщалось, что в 2025 году медучреждения Пензенской области должны получить новое оборудование на сумму более 300 миллионов рублей.

Средства предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.