В больнице № 6 в реанимацию стали пускать родственников пациентов

23.04.2025 | 10:38

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина ослабили ограничения на посещения пациентов. Родственники могут приходить к ним в отделения интенсивной терапии и реанимации.

Учреждение опубликовало расписание, согласно которому к больным пропускают по будням:

- в отделение № 1 - с 14:00 до 15:00. В выходные и праздники на вопросы отвечают по телефону 98-35-22 (с 13:00 до 14:00);

- в отделение № 2 (где лечатся кардиологические больные) - с 12:00 до 13:00. В выходные и праздники нужно звонить по номеру 98-31-30 (с 12:00 до 13:00);

- в отделение № 3 - с 13:30 до 14:00. В выходные и праздники работает телефон 98-15-53 (с 12:00 до 13:00);

- в отделение № 4 - с 13:00 до 14:00. В праздники и выходные действует номер 98-23-41 (звонить с 12:00 до 13:00).

«С правилами посещения и более подробной информацией об условиях вы можете ознакомиться на официальном сайте больницы в разделе «Правила внутреннего распорядка пациентов», - пояснили в учреждении.