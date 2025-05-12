Завершен поиск подрядчика для строительства школы в Арбекове

12.05.2025 | 19:59

Поиск подрядчика для строительства школы на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково завершен. Итоги открытого конкурса, проводившегося на портале госзакупок, подвели в понедельник, 12 мая.

Победила единственная заявка, поступившая на торги. В ней предложена сумма, равная начальной (максимальной) стоимости - 1 млрд 323 млн 257 тыс. 850 рублей.

Работы должны начаться 1 июня 2025 года и завершиться к 30 мая 2027-го.

В соответствии с этим финансирование распределено на три года: 416 млн 362 тыс. 637 рублей выделяется на 2025-й, 841 млн 150 тыс. 275 - на 2026-й, 65 млн 744 тыс. 936 - на 2027-й.

О том, что в 7-м микрорайоне Арбеково появится школа на 1 100 мест, стало известно еще в прошлом году.

В феврале 2025-го прошли первые торги по данному объекту. Тогда максимальная стоимость контракта составляла 2 млрд 318 млн 972 тыс. 450 рублей. Победу одержал подрядчик, снизивший ее до 2 млрд 75 млн 480 тыс. 343 рублей.

Однако результаты закупки пришлось отменить в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы РФ. После этого было решено проводить конкурс повторно.