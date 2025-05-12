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Общество

13 мая в Пензенской области ожидается дождь с грозой

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13 мая в Пензенской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов возможен кратковременный дождь с грозой, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +3...+8 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20, следующей ночью похолодает до прежних значений.

В течение суток ветер изменит направление с восточного на юго-восточное, его порывы могут достигать 11 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на первой полноценной рабочей неделе мая Пензенская область останется под влиянием циклонов. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром, при этом среднесуточный температурный режим будет положительным.

В старину подмечали: теплый вечер и звездная ночь 13 мая предвещают хороший урожай, если же звезды спрятались, будет дождь.

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