В детскую больницу имени Н. Ф. Филатова пришел новый ортопед

20.04.2025 | 11:45

В областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова появился новый врач травматолог-ортопед. Ряды сотрудников пополнил Пена Бахритдинович Каландаров.

Он окончил мединститут в 2021 году, до 2024-го учился в ординатуре, после чего устроился в городскую поликлинику.

«В начале апреля 2025 года врач был принят на работу в травматологический пункт областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова», - сообщили в региональном минздраве.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Леонида Погожева, Пена Каландаров - высококвалифицированный специалист с богатым опытом.

«Его знания и навыки в области травматологии и ортопедии позволят реализовать современные подходы к лечению и реабилитации маленьких пациентов», - отметил он.

Ранее в Пензенскую областную детскую клиническую больницу поступил комбинезон для реабилитации пациентов с нарушениями двигательных функций и мозгового кровообращения, повреждениями позвоночника и спинного мозга, детским церебральным параличом и рядом других заболеваний.